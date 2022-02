Calcio, Costanzo si dimette da advisor della comunicazione della Roma

"Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma", ha spiegato lo stesso Costanzo

Maurizio Costanzo ha lasciato l'incarico di consulente per la comunicazione della AS Roma. Lo apprende l'AGI. Costanzo aveva ricoperto l'incarico di advisor per i Friedkin a partire dallo scorso luglio.

Costanzo: “Non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico”

"Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma", ha spiegato lo stesso Costanzo in una dichiarazione ad alcuni quotidiani.