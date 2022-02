Tor Bella Monaca, sei arresti per spaccio in poche ore

In arresto sei persone per spaccio in poche ore a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Una di loro dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri che hanno intensificato i blitz giornalieri per cercare di arginare lo spaccio nella zona di via dell'Archeologia. Sei gli interventi in tutto dei militari nelle ultime ore su questo fronte.

Gli arresti

In manette è finito un cittadino del Marocco, di 35 anni, disoccupato e con precedenti, notato in modo sospetto dagli inquirenti nei pressi della piazza di spaccio. A seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato otto dosi di cocaina per un peso di circa cinque grammi, oltre a 105 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Stessa sorte è toccata a un 20enne, notato sempre nella stessa zona, e trovato in possesso di 32 dosi di cocaina, insieme a 450 euro in contanti, anche questi probabilmente frutto dello spaccio. Un 20enne, sottoposto all'obbligo di firma, è stato, poi, fermato per un controllo e, perquisito dai militari, è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e di 980 euro. I carabinieri hanno anche arrestato un 31enne che è stato notato mentre cercava di nascondere una busta sotto un'auto parcheggiata in via dell'Archeologia. Dopo aver bloccato l'uomo e recuperata la busta, all'interno i militari hanno rinvenuto 14 dosi di cocaina e la somma di 20 euro. In manette sono finite, infine, due donne di 40 e 18 anni, entrambe disoccupate e con precedenti, sorprese in atteggiamento sospetto. La prima è stata perquisita e trovata in possesso di sei dosi di cocaina, otto di crack, 24 di hashish e 21 di eroina per un peso complessivo di circa 40 grammi, oltre che di 270 euro, mentre la 18enne è stata trovata in possesso di 11 dosi di cocaina e una di hashish. Nel corso dell'identificazione la giovane ha cercato di sottrarsi e per questo motivo dovrà rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.