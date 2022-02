Sequestrata sala scommesse sul litorale romano

Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i carabinieri hanno riscontrato numerose violazioni di legge nel settore del gioco pubblico come la presenza di due minori nel locale, l'assenza di formule di avvertimento e di materiale informativo per contrastare il gioco patologico, computer già preimpostati e reindirizzati su siti di gioco e giocate non riconducibili ai titolari dei conti utilizzati