Roma, rubano smartphone a coppia: provvedimenti per due minori

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato e uno di 13 è stato denunciato perché avevano aggredito e rubato gli smartphone a una coppia di fidanzatini lo scorso 2 febbraio in via Valnerina a Roma. L'arresto del 17enne è stato eseguito dai carabinieri.

Il racconto delle vittime

Le vittime hanno raccontato ai militari di essere stati avvicinati da due giovani che hanno prima aggredito la ragazza afferrandola per il collo e poi, dopo aver spintonato con forza il fidanzato contro un muro, di esser riusciti a rubare i loro smartphone. Immediate le ricerche degli aggressori da parte dei militari, orientate anche dall'applicazione che permette la localizzazione degli smartphone. I carabinieri sono riusciti quindi a individuare i telefoni e bloccare i due indiziati che si erano già cambiati alcuni vestiti e già disfatti di un telefono per non essere riconosciuti. I militari specificano, comunque, che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto dei diritti degli indagati, che l'arrestato e il giovane denunciato sono da ritenersi al momento presunti innocenti.