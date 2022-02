Alto tasso di sostanze tossiche nelle ciabatte, sequestro a Pomezia

Presenza di sostanze tossiche

Gli ftalati - viene spiegato in una nota - sono una famiglia di composti chimici usati nell'industria delle materie plastiche come agenti plastificanti o come sostanze aggiunte al polimero per migliorarne la flessibilità e la modellabilità. Il pvc è la principale materia plastica in cui vengono impiegati per la produzione di calzature e abiti. Si tratta di sostanze per le quali è nota la pericolosità e la tossicità. L'importatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente per territorio che ha convalidato il sequestro.