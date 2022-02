Ostia, mettono a segno 2 rapine in 3 giorni: arrestati due 50enni

Arrestati per rapina pluriaggravata due 50enni a Ostia. I due erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti rapine. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza della zona. L'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, attenderanno le successive fasi del processo. Gli indagati sono comunque al momento da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento delle indagini preliminari.

L’indagine

L'attività investigativa dei carabinieri si è svolta con l'aiuto di alcuni testimoni e grazie al controllo del territorio che ha consentito ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. I due uomini avrebbero organizzato e messo in atto due rapine a mano armata nel territorio di Ostia Antica nel dicembre scorso. Gli arrestati sono già indagati per altre rapine, a danno di farmacie ed esercizi commerciali, per una delle quali, il 21 dicembre scorso, erano già stati arrestati in flagranza di reato.

Le rapine

L'indagine dei carabinieri di Ostia che ha portato al fermo e alla custodia cautelare in carcere dei due 50enni, ha riguardato invece due precedenti rapine, durante le quali erano riusciti a far perdere le loro tracce. La prima rapina ai danni di una farmacia dove un individuo armato di coltello da macellaio si era fatto consegnare dalla titolare 600 euro in contanti dalla cassa e la seconda, due giorni dopo, la vittima una ragazza 20enne che camminava a piedi alla quale era stata puntata una pistola, poi rivelatasi giocattolo e costretta a consegnare il denaro contante in suo possesso e una carta Postepay. Una serie di rapine, in un periodo di tempo ristretto, nelle quali fortunatamente nessuno è rimasto ferito.