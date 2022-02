Incendio in una villetta vicino Roma, morta una donna

Una donna di 45 anni, cittadina colombiana, è morta ieri a Ciampino, centro alle porte di Roma, a causa di un incendio scoppiato in una villetta a due piani. Il corpo è stato trovato all'interno dell'abitazione dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Trasportata al Policlinico Tor Vergata, è morta poco dopo forse a causa dell'inalazione di fumo. La donna, secondo quanto emerso, era in cura per problemi di natura psicologica. L'appartamento è stato sequestrato.