Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:13 - Nel Lazio 6.375 nuovi casi, Roma a quota 2.981

Nel Lazio su 12.875 tamponi molecolari e 46.272 tamponi antigenici per un totale di 59.147 tamponi, si registrano 6.375 nuovi casi positivi (-156), sono 29 i decessi (+6), 1.784 i ricoverati (-60), 165 le terapie intensive (-1) e +17.057 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Il valore rt rimane sotto 1 e i guariti sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. Prosegue il trend in discesa dei casi che sono in diminuzione del 30% su base settimanale. Si ricorda l'importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione". E' quanto afferma l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Superata quota 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 143 mila i bambini con prima dose pari al 38%", aggiunge l'assessore.