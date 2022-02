Roma, scoperta Gioconda a Montecitorio: potrebbe essere di Leonardo

In un deposito di Montecitorio, a Roma, è stata trovata una Gioconda, che - come riporta La Repubblica - potrebbe essere di Leonardo da Vinci. "Si tratta di una copia del quadro del Louvre realizzata dalla bottega di Leonardo, forse addirittura con la sua stessa collaborazione", ha detto il questore della Camera Francesco D’Uva che si è privato della tela (ma il dipinto era su tavola e nel ’700 è stato staccato dal suo supporto originario) per esporlo nella sala Aldo Moro di Montecitorio.

La Gioconda di Montecitorio

La Monna Lisa che si trova alla Camera apparteneva alla nobile famiglia romana, come attesta un’edizione del 1852 delle Vite del Vasari, e 40 anni dopo entrò nel patrimonio dello Stato. A far sognare il questore della Camera sono intervenuti Antonio e Maria Forcellino, che sostengono con prove frutto dell’ottima conoscenza che hanno del mestiere della pittura, che per la “Gioconda Torlonia” gli allievi del maestro impiegarono colori della sua tavolozza; che il dipinto presenta pentimenti incongrui con una copia; che le velature negli incarnati e nel paesaggio sono di una "trasparenza che echeggia in maniera puntuale la tecnica esecutiva di Leonardo operata nel dipinto del Louvre".