Green Pass, a Roma altra manifestazione di protesta

Ancora una protesta a Roma contro il Green Pass nel giorno in cui scatta la sospensione dal lavoro degli over 50 non vaccinati. Alle 14.30 manifestazione al Circo Massimo della Federazione Italiana sindacati intercategoriali (Fisi). Resta il presidio dei No vax guidati dall'ex generale Pappalardo a Piazza San Marco. Previste anche manifestazioni degli studenti e un'altra sulle politiche abitative.