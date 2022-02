Due persone salvate nel Lazio dal Soccorso Alpino

Gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti su un pendio ghiacciato del monte Viglio, per aiutare un ragazzo, e poi sul monte Terminillo, in provincia di Rieti, per soccorrere una donna

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto sabato 12 febbraio, per due operazioni di soccorso nel Lazio.

I soccorsi

Intorno alle 11:30 di ieri un ragazzo precipitato su un pendio ghiacciato del monte Viglio, in provincia di Frosinone, ha chiesto aiuto al 118 non essendo più in grado di proseguire. La stazione del Soccorso Alpino di Collepardo ha attivato una squadra di terra a cui si è aggiunta, poco dopo, anche l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il team sanitario. Il ragazzo è stato prima raggiunto dalla squadra di terra e messo in sicurezza, successivamente è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso a bordo dell'elicottero tramite verricello. E' stato infine elitrasportato alla piazzola per elicotteri nel comune di Filettino dove ad attenderlo era presente un'autoambulanza. A supporto delle operazioni anche la stazione del Soccorso Alpino di Latina e dei Carabinieri. Nonostante l'assenza di attrezzatura adeguata e la caduta per oltre 200 metri, il giovane non ha riportato gravi traumi ma solo escoriazioni al viso e alle gambe.

L'intervento sul Terminillo

Sul monte Terminillo, in provincia di Rieti, il Soccorso Alpino è intervenuto nel primo pomeriggio per prestare soccorso a una donna di 45 anni originaria di Roma precipitata durante la discesa con i ramponi in località Valle del Sole. La donna - con diverse fratture importanti - è stata raggiunta dagli operatori della stazione del Soccorso Alpino di Rieti e dagli uomini della Guardia di Finanza, posizionata su una barella adatta al trasporto su terreno innevata e condotta a valle dove ad attenderla c'era un'autoambulanza.