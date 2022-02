Vasto incendio di sterpaglie nella zona di Civitavecchia

Il rogo è divampato in via Terme di Traiano alta, all'altezza del parco acquatico. Nessun ferito

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato in via Terme di Traiano alta a Civitavecchia, all'altezza del parco acquatico. Sul posto i vigili del fuoco della caserma Bonifazi, che hanno lavorato per circa quattro ore, fino al primo pomeriggio, per domare il rogo. A causa del terreno impervio si è reso necessario il modulo antincendio fuoristrada e l'ausilio della squadra 26A da Cerveteri. Nonostante le fiamme estese, i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza l'area estinguendo l'incendio. Non si è registrato nessun ferito.