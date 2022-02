Cassino, sorpresi con buste di cocaina nell'auto: tre arresti

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Cassino (Roma) dopo essere state sorprese a bordo di un'auto sulla quale è stato trovato più di un'etto di cocaina.

L'arresto

Secondo quanto ricostruito, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un'auto sull'autostrada A1 per un controllo. Poiché gli occupanti dicevano di essere diretti a Roma per una visita medica e tutti avevano precedenti di polizia, gli operatori della Polizia Stradale di Cassino hanno deciso di approfondire il controllo, estendendolo anche al veicolo. Sotto il sedile posteriore i poliziotti hanno rinvenuto una busta con due involucri che contenevano 110 grammi di cocaina e un foglietto con scritto un indirizzo. I fermati sono stati arrestati per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e posti ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.