Roma, confiscati beni per oltre 20 milioni di euro a clan Casamonica

L'operazione

L'operazione è stata compiuta dal personale della Divisione polizia anticrimine della questura di Roma. Il decreto di confisca di beni è stato emesso ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma. Confermato il provvedimento di sequestro dei beni disposto dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione ed eseguito, nel giugno 2020, contestualmente a ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti al clan dei Casamonica.

Le ville

La confisca riguarda la sfarzosa Villa Sonia con piscina di via Roccarbernarda 8, nella disponibilità di Pelè, l'altra storica villa con piscina appartenente alla famiglia, sita in Via Flavia Demetria 90, nella disponibilità di Giuseppe Casamonica, e una villa a Monterosi, vicino Viterbo. Due delle tre ville confiscate sono state assegnate per finalità sociali. Quella di via Roccabernarda 8 è sede di un progetto per neo maggiorenni, ex ospiti di case famiglie, gestito dalla Regione Lazio - Azienda Pubblica Servizi alla Persona Asilo Savoia, mentre quella di Monterosi è stata affidata a quell'Amministrazione Comunale. Tra gli altri immobili colpiti dal provvedimento ablatorio anche la villa in uso Christian Casamonica e tre appartamenti situati a Roma e provincia.