Incidente a Roma, scontro tra bus turistico e rider: grave 29enne

Un uomo di 29 anni è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Camillo a Roma in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi alle 14.30 in via Ostiense, all'intersezione con via Giovanni da Empoli.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, a scontrarsi sono stati un bus turistico e un rider, di origine Bengalese. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo VIII Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.