I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato un ragazzo di 26 anni, trovandolo in possesso di 44 carte di credito già clonate e 114 'vergini'. L'uomo è stato denunciato per utilizzo e falsificazione di carte di credito. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno scoperto che il 26enne era in possesso anche dell'apparato per effettuare le clonazioni delle card.