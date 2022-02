Roma, aveva in casa il corpo di una donna morta da 3 mesi: si indaga

Il corpo senza vita di una donna di 80 anni, di nazionalità francese, è stato trovato oggi all'interno di un appartamento nella zona di Porta Portese a Roma. Il decesso risalirebbe a tre mesi fa. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della Compagnia Trastevere nel corso di un accertamento domiciliare. Ad aprire la porta ai militari un uomo di 65 anni, forse il compagno della donna.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo della anziana si trovava adagiato su un divano. La salma, in avanzato stato di decomposizione, è stata messa disposizione della autorità giudiziaria per effettuare l'autopsia. L'uomo è accusato di occultamento di cadavere ma le indagini sono ancora in corso per ricostruire quanto avvenuto.