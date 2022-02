Roma, in fiamme mezzo pesante in una rivendita: nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri in via di Casal Sant'Angelo, al confine tra Roma e Fiumicino, per l' incendio di un mezzo pesante all'interno del parcheggio della rivendita all'ingrosso Edil termoclima. La rapida estinzione delle fiamme ha evitato all'incendio di propagarsi al resto della struttura ed ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Non si è registrato nessun ferito.