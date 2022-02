Covid Lazio, vaccinata donna di 107 anni: tra le più anziane

Un'anziana di 107 anni si è vaccinata contro il Covid. E' successo ieri a Maranola in provincia di Latina dove gli operatori della Asl hanno somministrato a domicilio la prima dose di vaccino a nonna Giuseppina, 107 anni. "E'una delle vaccinate più anziane alla quale va un grande abbraccio", sottolinea l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Nel Lazio si sono superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi e sono oltre 3,5 milioni le dosi booster effettuate. Superato il 74% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose.