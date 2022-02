Cimitero feti a Roma, il gip ha archiviato l’indagine

Il gip di Roma ha archiviato il procedimento riguardante la vicenda delle croci esposte al cimitero Flaminio con i nomi delle donne che si sono sottoposte ad aborto. Lo riferisce l'associazione Differenza Donna che si è opposta alla richiesta di archiviazione, chiedendo al Gip di ordinare un approfondimento delle indagini, che però il Tribunale ha deciso di non disporre.

Le parole degli avvocati

"Quanto accaduto e ancora in atto - afferma l'avvocato Ilaria Boiano - rimane una procedura deliberata, oggettivamente in violazione della legge 194 e che normalizza la stigmatizzazione e l'esposizione pubblica delle donne che abortiscono e persegue, nella nostra visione, uno scopo duplice: da un lato gli ospedali risparmiano i costi di uno smaltimento come rifiuti speciali, dall'altro si alimenta uno spazio pubblico funzionale agli obiettivi dei radicati movimenti anti-choice attivi sul territorio".

“Le donne devono avere giustizia”

Le donne "devono avere giustizia, le condotte denunciate sono illecite - aggiunge l'avvocato Teresa Manente - nomi e cognomi sono stati apposti su sepolture di cui nessuna conosceva l'esistenza: dov'è la giusta causa di questa condotta? Gli elementi soggettivi delle condotte denunciate, compreso l'eventuale vantaggio/profitto non sono stati rinvenuti perché non sono stati indagati".

Presidente Differenza Donna: “Esigiamo sia fatta chiarezza”

"Differenza Donna - commenta Elisa Ercoli presidente dell'Associazione - sostiene le donne che hanno denunciato per le violazioni subite nei cimiteri dei feti, le loro narrazioni non possono non essere ascoltate e di conseguenza non riteniamo possibile non indagare per trovare chi ne è responsabile. Come Associazione abbiamo denunciato pubblicamente e con forza questa pratica, recandoci al cimitero dei feti a Roma richiamando l'attenzione (e l'incredulità) di moltissimo media stranieri. Continueremo - assicura -ad assistere le donne vittime di questa inaccettabile violenza, coinvolgendo in questa battaglia comune tutta la rete che con noi opera per il contrasto alla violenza: esigiamo sia fatta chiarezza su fatti gravi che violano i diritti e la libertà delle donne".