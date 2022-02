Blitz a Ministero Transizione ecologica, denunciati quattro attivisti

Uno dei quattro, che aveva foglio di via obbligatorio dalla Capitale dal primo febbraio, è stato fermato in via Napoleone III, all'angolo con piazza Vittorio Emanuele II. E' stato trovato in possesso di una busta con 10 bombolette spray di vari colori

Sono quattro le persone denunciate dai carabinieri di Roma in relazione al blitz messo in atto ieri dal gruppo ecologista Extinction Rebellion, con una decina di attivisti che si è introdotta e ha imbrattato di vernice la sede del ministero della Transizione Ecologica.

Gli indagati

I primi tre attivisti, un ragazzo proveniente dalla provincia di Reggio Emilia, una ragazza residente a Trieste e un uomo della provincia di Bologna, sono stati identificati ieri pomeriggio mentre camminavano di fronte alla sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di via XX Settembre. Il gruppo è stato bloccato dai Carabinieri del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare di Roma che svolgono nel dicastero servizio di vigilanza. A tradirli le macchie di vernice sui vestiti che indossavano, riconducibili all'azione di protesta svolta poche ore prima. La quarta persona è stata identificata oggi. Si tratta di un 24enne originario di Reggio Emilia e appartenente al gruppo. Secondo quanto si apprende, il giovane, che aveva foglio di via obbligatorio dalla Capitale dal primo febbraio, è stato fermato in via Napoleone III, all'angolo con piazza Vittorio Emanuele II.E' stato trovato in possesso di una busta con 10 bombolette spray di vari colori e 2 confezioni di teli in plastica appena acquistati presso una ferramenta. Il materiale è sequestrato.