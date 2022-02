Incidente sul lavoro a Sora, vento forte solleva lastra: muore operaio

Tragedia a Sora, in provincia di Frosinone. Un infortunio mortale sul lavoro provocato dalle forti raffiche di vento in Ciociaria. Alla periferia di Sora a perdere la vita è stato un operaio che stava lavorando all'interno di un capannone dove vengono smaltiti materiali ferrosi. In base a una prima ricostruzione, una lastra di ferro si sarebbe staccata e avrebbe centrato l'uomo di 50 anni alla testa, uccidendolo sul colpo. Carabinieri e vigili del fuoco con l'Ares 118 sono intervenuti sul posto.