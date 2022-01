Incidente stradale a Roma, morto un uomo di 62 anni

Un uomo di 62 anni è morto ieri in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30. Lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un'auto guidata da un uomo di 43 anni. Sul posto gli agenti della polizia locale: entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, la strada chiusa per permettere i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.