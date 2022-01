Ciclista travolto e ucciso da un'auto nel Frusinate

Il conducente si è fermato e ha dato l'allarme, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto in località San Sossio lungo via Gaeta, la strada che collega Frosinone con Ceccano.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo è stato travolto dalla vettura poco prima delle 15 mentre era a bordo della sua bici. Il conducente si è fermato e ha dato l'allarme, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Frosinone per accertare la dinamica dell'incidente.