Velivolo biposto precipita a Sabaudia, morto il pilota

Un velivolo biposto è precipitato nel comune di Sabaudia, in località Bella Farnia. Nello schianto ha perso la vita il pilota, un uomo di 68 anni. L’aeromobile, che era partito da Nettuno, è caduto all'interno di una proprietà privata di campagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, il personale del 118 e i carabinieri. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.