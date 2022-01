Incendio in una villetta a Roma, morta una donna di 67 anni

Una donna di 67 anni è morta questa notte nell'incendio divampato nella propria abitazione, una villetta in via Bragato, in zona Olgiata, a Roma. Le fiamme sarebbero partite da una sigaretta rimasta accesa e la donna sarebbe morta a causa delle esalazioni del fumo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del Reparto Volanti e del commissariato Flaminio. La villetta è andata completamente distrutta. Al lavoro anche la Scientifica per ricostruire quanto avvenuto.