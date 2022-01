Aldo Moro, volantino Brigate Rosse venduto all'asta per 32 mila euro

E' stato venduto all'asta per 32.760 euro il comunicato con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro dell'allora presidente della Dc, Aldo Moro, e il massacro della sua scorta. Il documento, messo in vendita a 44 anni da quei drammatici giorni, venne fatto trovare dalle Br (che avevano precedentemente rivendicato l'azione con una telefonata all'ANSA), 48 ore dopo il rapimento sul tetto di un macchinetta per le fototessere in un sottopasso tra Largo Arenula e Largo di Torre Argentina. Allegata anche la foto di Moro, una polaroid.

La vendita

In circa tre settimane il documento, messo all'incanto dalla casa d'aste Bertolami Fine Art di Roma, è passato da una offerta base di 600 euro ai 26 mila di ieri, cifra che con i diritti d'asta arriva alla somma finale di 32.760 euro. In base a quanto si apprende l'acquirente che si è aggiudicato il documento era in collegamento telefonico con la casa d'asta e ha superato nell'offerta un altro potenziale acquirente che invece ha seguito la gara collegato online.