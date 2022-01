"Ti proteggiamo" ma tentano estorsione, due arresti a Roma

"Ti proteggiamo se ci dai 500mila euro". Questa è la richiesta fatta a un imprenditore nell'ambito di un appalto per la realizzazione di un complesso residenziale ad Ostia, quartiere di Roma che affaccia sul mare. L'imprenditore ha, però, denunciato il tentativo di estorsione e oggi i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno arrestato due persone.

Gli arresti

Tra loro anche Roberto De Santis, detto Nasca, condannato in via definitiva per la gambizzazione del boss Vito Triassi, avvenuta nel 2007 a Casalpalocco. Le accuse nei confronti dei due arrestati è di concorso in tentata estorsione, aggravata tra l'altro dall'utilizzo del metodo mafioso. In una nota la Procura si Roma spiega che gli accertamenti "hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una tentata estorsione, con le modalità tipiche delle organizzazioni criminale mafiose, nei confronti di un imprenditore, impegnato in un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale sul territorio lidense. La richiesta, giustificata a fini di asserita protezione, è stata avanzata per l'ammontare complessivo di 500mila euro da versare in cinque rate".