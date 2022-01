Incidente stradale a Sermoneta, scontro tra due auto: un morto

Grave incidente stradale a Sermoneta, in provincia di Latina. L'episodio è successo intorno alla mezzanotte scorsa in via Tufette, sul cavalcavia della ferrovia. Due auto, per cause ancora da stabilire, si sono scontrate e nell'impatto un uomo è morto. Tre in tutto le persone coinvolte. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, le forze dell'ordine e il personale sanitario.