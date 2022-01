Quirinale, Maria Elena Boschi prima vota e poi festeggia il compleanno

La capogruppo renziana prima ha votato e poi si è assentata un attimo per tagliare una piccola torta negli uffici di Iv, dove ha trovato un mazzo di tulipani bianchi

Compleanno a Montecitorio ieri per la deputata Maria Elena Boschi, nel giorno del primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica (LO SPECIALE). La capogruppo renziana prima ha votato e poi ha festeggiato il proprio compleanno: si è assentata un attimo per tagliare una piccola torta negli uffici di Iv, dove ha trovato un mazzo di tulipani bianchi.