Quirinale, blackout informatico alla Camera durante le votazioni

Inconveniente tecnico ieri alla Camera dei Deputati, nel primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica (LO SPECIALE). Per due ore, infatti, l’aula di Montecitorio è rimasta “isolata” dal mondo a causa di un blackout informatico. Dai primi accertamenti, non sembra essersi trattato di un attacco hacker, bensì di un guasto alla rete, che dalle 18 fin poco dopo le 20 ha fatto saltare la connessione internet negli uffici della presidenza, dei gruppi parlamentari e delle commissioni e nelle due sale stampa, che ospitano le redazioni delle agenzie e le postazioni di radio, tv e quotidiani. Un inconveniente che in ogni caso non ha causato ritardi sullo spoglio delle schede: il presidente della Camera, Roberto Fico, ha iniziato regolarmente la lettura attorno alle otto di sera, mentre via via veniva anche ripristinato il collegamento web.