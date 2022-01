Birra del Borgo licenzia dipendenti, chiude storico stabilimento

Ab InBev, la multinazionale che nel 2016 ha acquisito il birrificio artigianale, ha confermato con una mail quanto annunciato in una call interna: licenzierà o non rinnoverà 42 dipendenti su 72

Crisi nello storico birrificio Birra del Borgo, nato nel 2005 a Borgorose, in provincia di Rieti. Ab InBev, la multinazionale che nel 2016 ha acquisito il birrificio artigianale, ha confermato con una mail quanto annunciato in una call interna: licenzierà o non rinnoverà 42 dipendenti su 72, chiuderà i ristoranti e lo stabilimento. Lo riporta il Corriere della Sera. A chiudere i battenti saranno in particolare il Bancone di Bologna (ma rimane aperto quello di Spedino, sede del birrificio), L’osteria e lo stabilimento sperimentale di Collerosso.