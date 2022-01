Latina, bambina investita mentre va a scuola: è in codice rosso

Una bambina di sette anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina, dopo essere stata investita poco prima di entrare a scuola, in via Cilea. La piccola, urtata dalla vettura, una Punto condotta da un uomo, avrebbe fatto un volo di un paio di metri. Immediato il trasporto al pronto soccorso: indagini in corso da parte della polizia municipale.