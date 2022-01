Roma, tentano di rubare cassaforte da Compro Oro: bloccati

Fermati mentre erano intenti a portare via una cassaforte di un Compro Oro. L'episodio è successo questa notte a Roma, in via dell'Alessandrino. A intervenire la polizia che ha bloccato due uomini di 52 e 53 anni. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, i due erano entrati nel negozio da un buco creato nel muro dell'esercizio commerciale accanto.