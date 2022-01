È morto Flavio Carboni, uomo al centro dei grandi misteri italiani

Dal crack del Banco Ambrosiano all'omicidio di Roberto Calvi, fatti per i quali è stato assolto in via definitiva, Carboni era stato tirato in ballo in tutti i principali grandi gialli italiani, con alcuni dei quali però - come la Loggia P2 - aveva sempre negato di avere a che fare. Sarebbe stato colpito da un infarto nella notte

Chi era Flavio Carboni

Nel corso degli anni Carboni era stato tirato in ballo in tutti i principali grandi gialli italiani, dal crack del Banco Ambrosiano all'omicidio di Roberto Calvi, fatti per i quali è stato assolto in via definitiva. In altri casi, come la Loggia P2, aveva sempre negato di avere a che fare: "Non ho mai conosciuto Gelli, non ho mai fatto parte della P2". Anzi, "non ho mai fatto parte della massoneria in generale - aveva detto in un'intervista all'Adnkronos -. Che poi abbia conosciuto tanti personaggi di primissimo piano - come tutti a quell'epoca del resto - che potessero avere simpatie o aderire a logge è un'altra storia".