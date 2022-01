Papa: quanto dolore vedere morti in mare perché non li fanno sbarcare

Papa Francesco stamattina è entrato in processione nella Basilica di San Pietro, dove stamattina ha celebrato la messa in occasione della III Giornata della Parola di Dio, da lui stesso istituita il 30 settembre 2019. Nel corso della celebrazione, per la prima volta, con un nuovo rito preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Papa ha conferito a uomini e donne laici provenienti da diversi Paesi del mondo il ministero del Lettorato e il ministero del Catechista. Hanno concelebrato la liturgia con il Pontefice dieci cardinali, dieci vescovi e 120 sacerdoti: i concelebranti principali all'Altare della Confessione sono l'arcivescovo Rino Fisichella e il vescovo Franz-Peter Tebartz-van Elst, rispettivamente presidente e delegato per la catechesi del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova evangelizzazione.

"Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni in nome di Dio!". Lo ha affermato papa Francesco in un passaggio 'a braccio' della sua omelia pronunciata nella messa nella Basilica di San Pietro in occasione della terza Domenica della Parola di Dio.

"Al centro del cammino della fede c'è la parola di Dio"

"Al centro della vita del popolo santo di Dio e del cammino della fede non ci siamo noi, con le nostre parole. Al centro c'è Dio con la sua Parola", ha detto papa Francesco all'inizio della sua omelia. "Con la sua Parola ha creato l'universo", "fin dai tempi antichi ci ha parlato per mezzo dei profeti", e "infine, nella pienezza del tempo, ha mandato a noi la sua stessa Parola, il Figlio unigenito": "la Parola di Dio non è più una promessa - ha osservato -, ma si è realizzata. In Gesù si è fatta carne. Per opera dello Spirito Santo è venuta ad abitare in mezzo a noi e vuole dimorare in noi, per colmare le nostre attese e sanare le nostre ferite".

"Dio non è neutrale e indifferente, ma lo Spirito amante dell'uomo"

"Gesù, all'inizio della sua missione (...), annuncia una scelta precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi - ha sottolineato papa Francesco -. Così, proprio attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino. "Non è un padrone arroccato nei cieli, quell'immagine di Dio brutta, no, non è così, ma un Padre che segue i nostri passi - ha aggiunto -. Non è un freddo osservatore distaccato e impassibile, un dio matematico, no, ma il Dio-con-noi, che si appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a piangere le nostre lacrime". "Non è un dio neutrale e indifferente - ha proseguito -, ma lo Spirito amante dell'uomo, che ci difende, ci consiglia, prende posizione a nostro favore, si mette in gioco e si compromette con il nostro dolore".