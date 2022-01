Il cadavere di un uomo senza documenti è stato trovato oggi in un campo abbandonato vicino ad Anguillara

Il corpo di un uomo carbonizzato e senza documenti è stato trovato oggi in un campo abbandonato vicino ad Anguillara, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione di un cittadino, i carabinieri di Bracciano e del Nucleo Investigativo di Ostia. Le indagini sono coordinati dai pm di Civitavecchia. Non si esclude che possa trattarsi di un cittadino nordafricano.