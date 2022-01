Papà e figlio mutilati da guerra Siria arrivati in Italia con famiglia

Mustafà al-Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria, e suo padre Munzir, cui è stata amputata la gamba destra, protagonisti dello scatto 'Hardship of Life' che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano, sono arrivati in Italia. I due sono atterrati con tutta la famiglia all’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci.

L’arrivo in aeroporto

La famiglia è atterrata con un volo di linea da Istanbul. Mustafà è giunto in Italia insieme con la mamma Zeynep, il papà Munzir e le due sorelline. Ad attenderli, scortati dalla polizia fin dal momento dello sbarco ed accolti con il benvenuto di Adr, delegati del Sipa insieme con molte troupe televisive.