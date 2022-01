Roma: morto Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia Ansa

È morto Sergio Lepri, storico direttore dell'ANSA per quasi un trentennio, dal 1962 al 1990. Aveva 102 anni e viveva a Roma in zona Parioli. Era nato a Firenze il 24 settembre 1919. Nel capoluogo toscano prese parte alla Resistenza, fu poi portavoce di Amintore Fanfani.

Nel 2019, per i cent'anni del giornalista, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva inviato un messaggio a Sergio Lepri ringraziandolo "per il suo ruolo di protagonista nella storia dell'informazione in Italia e di punto di riferimento per generazioni di giornalisti".

Tajani: "E' stato innovatore del giornalismo"

"Ci lascia Sergio Lepri, un innovatore della professione del giornalismo. Con il suo contributo è stato un esempio di stampa libera e indipendente. Un caro abbraccio alla sua famiglia e a tutta l'Ansa che ha diretto per ben 28 anni". Così su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

Parrini: "Era un maestro"

"Ci ha lasciato Sergio Lepri, il decano dei giornalisti italiani. Nato nel 1919, fiorentino, partecipò alla Resistenza cittadina nelle file del Pli. Portavoce di Fanfani al partito e a Palazzo Chigi, per 30 anni fu all'Ansa. Poi docente alla Luiss. Un maestro del settore. RIP". Così su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama ricorda Sergio Lepri.