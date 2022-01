Donna trovata morta in un appartamento a Roma, sospetti su un uomo

Sono in corso accertamenti su un uomo in relazione alla morte di una donna di 41 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato l'altro ieri in un appartamento a Roma, nella zona San Paolo. Sul corpo della vittima non sono stati riscontrati segni di violenza. La Procura ha disposto l'autopsia e esami tossicologici anche per verificare se la donna abbia assunto sostanze nelle ore precedenti al decesso.