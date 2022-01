Roma, distrugge capitello colonna ministero Infrastrutture: arrestato

Il giovane sarà processato per direttissima per l’accusa di danneggiamento. Il giovane è stato ammanettato questa notte dalla polizia: dopo il blitz si è dato alla fuga, ma è stato bloccato

Un 23enne sarà processato per direttissima a Roma per l'accusa di danneggiamento. Il giovane è stato arrestato questa notte dai poliziotti delle Volanti e dagli agenti del commissariato Viminale dopo avere distrutto il capitello di una colonnina del muro di cinta del ministero delle Infrastrutture in via Nomentana. Dopo il blitz il ragazzo si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai poliziotti.