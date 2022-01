Roma, rissa in piazzale di Val Fiorita: tre persone arrestate

Una rissa è avvenuta ieri sera in piazzale di Val Fiorita, all'altezza dell'uscita della metro B Magliana, a Roma. Coinvolti quattro cittadini peruviani armati di cocci di bottiglia. Sul posto i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Colombo ed Esposizione. Sono state tre le persone arrestate per rissa aggravata. Uno di questi è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo. Il quarto è invece fuggito. Al vaglio i motivi della lite.