Maltempo Lazio, freddo e neve tra le province di Roma e Frosinone

La precipitazione nevosa ha lasciato un manto alto alcuni centimetri che non ha causato problemi alla viabilità. In azione i mezzi spargisale in diverse zone del Lazio

Ancora neve e freddo record tra le province di Roma e Frosinone. Nella notte tra martedì e mercoledì c'è stata un'altra nevicata che ha imbiancato diversi comuni dopo i fiocchi caduti domenica scorsa. La precipitazione nevosa ha lasciato un manto alto alcuni centimetri che però, stavolta, non ha causato problemi particolari alla viabilità. In azione i mezzi spargisale dell'Astral in diverse zone del Lazio. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)