Covid, in Vaticano obbligo di mascherina Ffp2 e super Green pass

"Considerato il progressivo peggioramento della situazione di emergenza sanitaria", in Vaticano è entrata in vigore un'ordinanza che dispone l'obbligo della mascherina Ffp2 "in tutti i luoghi chiusi", che sospende "tutte le trasferte di lavoro", e che dal 10 gennaio estende l'obbligo del "Green Pass rafforzato", già in vigore per il personale sanitario, di sicurezza e a contatto col pubblico, ai visitatori di Musei Vaticani e Giardini, ai partecipanti a convegni (capienza ridotta al 35%), ai fruitori della ristorazione al chiuso (mensa), e dal 31 gennaio al restante personale del Governatorato, compresi tutti i collaboratori. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)