Un incendio è divampato questa mattina all'interno di un deposito giudiziario in via Ruderi di Casa Calda, nella zona di Torre Spaccata a Roma. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme sviluppatesi all'interno degli uffici della struttura. Non risultano feriti.