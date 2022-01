Roma, traffico di stupefacenti in zona Santa Palomba: 20 arresti

Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso

Operazione anti-droga a Roma. E' in corso da parte dei carabinieri del Comando Provinciale l'esecuzione di 21 misure di custodia cautelare (18 in carcere, 2 ai domiciliari ed una sottoposta all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta dei magistrati della Dda. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Le indagini

A quanto emerso dalle indagini dei militari della Compagnia di Pomezia e della Stazione Roma Divino Amore, due distinti gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti e allo spaccio al dettaglio erano attivi nella periferia a sud di Roma, nella zona di Santa Palomba.