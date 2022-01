Rieti, gestione illecita dei rifiuti: cinque denunce

Durante i controlli quattro autotrasportatori sono stati denunciati per mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e uno per mancata esibizione del Formulario Identificazione Rifiuti

Cinque persone denunciate e quattro sanzioni amministrative per 4.300 euro: è il bilancio dei controlli dei c del Comando Provinciale di Rieti, che nel quadro dell'attività volta alla prevenzione e alla repressione dell'illecita gestione dei rifiuti,hanno compiuto una verifica mirata al rispetto delle norme da parte di chi si occupa del trasporto su strada dei rifiuti. Quattro autotrasportatori sono stati denunciati per mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e uno per mancata esibizione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), per rifiuti pericolosi.

I controlli

L'iniziativa, che si inquadra in una più vasta campagna disposta dal Comando Generale dell'Arma, ha visto il coinvolgimento integrato dei Reparti dell'Organizzazione Territoriale e Forestale. Nel semestre appena concluso nella provincia di Rieti, sono stati in tutto 335 i posti di controllo sulle principali arterie stradali, dei militari delle Compagnie di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale e del Gruppo carabinieri Forestale: al vaglio 548 persone e 450 mezzi .