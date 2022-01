Il Papa celebra la messa nella Cappella Sistina con 16 battesimi

Papa Francesco è entrato in processione nella Cappella Sistina dove stamane, nella solennità del Battesimo del Signore, celebra la messa in cui amministra il sacramento del Battesimo a 16 neonati. Si tratta di sette bambini e nove bambine, per lo più figli o parenti di dipendenti vaticani. Concelebrano la liturgia con il Pontefice il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski e il presidente del Governatorato mons. Fernando Vergez Alzaga. La tradizione di impartire i Battesimi durante la messa nella Cappella Sistina, nella prima domenica dopo l'Epifania, è stata introdotta da papa Giovanni Paolo II nel 1981 e sempre ripetuta dai suoi successori. L'anno scorso il Pontefice non aveva impartito il sacramento del Battesimo a bambine e bambini a causa della pandemia.

Papa ai genitori. "Custodite identità cristiana dei vostri figli"

"Oggi noi commemoriamo il Battesimo del Signore, e c'è un inno liturgico molto bello nella festa di oggi, che dice che il popolo d'Israele andava al Giordano 'con i piedi scalzi e l'anima scalza', cioè un'anima che voleva essere bagnata da Dio, che non aveva nessuna ricchezza, aveva bisogno di Dio". Così papa Francesco, nell'omelia pronunciata 'a braccio', si è rivolto a genitori, padrini e madrine. "Questi bambini oggi vengono qui anche 'con l'anima scalza' - ha sottolineato - a ricevere la giustificazione di Dio, la forza di Gesù, la forza di andare avanti nella vita: ricevere l'identità cristiana, è questo, semplicemente. I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana e voi padri e padrini dovete custodire questa identità". E ancora: "Questo è il vostro lavoro durante la vita: custodire l'identità cristiana dei vostri figli. Questo è un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Intanto volevo dire questo. Questo è il messaggio di oggi: custodire l'identità cristiana che voi avete portato oggi per riceverla nei vostri figli".

Papa alle madri dei battezzandi: "Se hanno fame, allattateli"

Poi Papa Francesco si è rivolto alle madri dei battezzandi: "Questa cerimonia, è un po' lunghetta, no? I bambini poi si sentono strani, qui in un ambiente che non conoscono. E per favore, loro sono i protagonisti della cerimonia, cercate che non siano troppo caldi, liberateli di cose, si sentano a loro agio, bene. E se hanno fame allattateli, tranquilli qui, davanti al Signore, non c'è problema. Se gridano, lasciateli gridare perché loro hanno uno spirito di comunità, possiamo dire uno spirito di banda, uno spirito di essere insieme, e basta che uno incomincia perché tutti sono musicali, così viene l'orchestra, subito. Lasciateli piangere, tranquilli. Che si sentano liberi, ma che non sentano troppo caldo. E se hanno fame che non abbiano fame. E così, con questa pace, andiamo avanti nella cerimon. E non dimenticate: riceveranno l'identità cristiana, il vostro compito sarà custodire questa identità cristiana".