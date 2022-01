Auto e moto in fiamme a Roma, forse gesto doloso

Auto e moto in fiamme nella notte al centro di Roma. Sono 11 i mezzi andati a fuoco in via dei Banchi Vecchi, dopo la mezzanotte in due punti della strada. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Danni anche alle vetrate di un negozio di mobili antichi e al portone di una palazzina che è stata momentaneamente evacuata a scopo precauzionale. Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude il gesto doloso.