Incidente a Roma sul Lungotevere, morto ragazzo di 29 anni

Un uomo di 29 anni è morto questa notte a Roma in un incidente avvenuto sul Lungotevere Maresciallo Diaz, a poca distanza dalla sede del Coni. Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro un albero. Insieme a lui c'era un passeggero di 27 anni che è stato trasportato al policlinico Gemelli. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale del XV gruppo Cassia.